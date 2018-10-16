‘Fuhuş çetesinin eline düştüm’ diyen kadına polis sahip çıktı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak fuhuş çetesinin eline düştüğünü ve can güvenliği olmadığını söyleyen kadın polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Hatice P. isimli bir kadın sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kendisine yardım edilmesini istedi. Ağlayarak fuhuş çetesinin eline düştüğünü ve öldürüleceğini söyleyen genç kadın vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Polis ekiplerinin de bu işin içinde olduğunu iddia eden kadına ilk yardım polisten geldi.

Canlı yayının yayılmasından sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olaya el attı. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket eden Bursa Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Hatice P.’yi Bursa’ya getirerek ifadesine başvurdu. Genç kadın emniyetteki ifadesinde yaşananları hatırlamadığını ve herhangi bir fuhuş çetesinin eline düşmediğini söyledi.

Genç kadının iddialarını araştıran polis ekipleri bilirkişi olarak Hatice P.’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.’nin de ifadelerine başvurdu. M.E. emniyetteki ifadesinde Hatice P. ile bir gazinoda tanıştığını, kadının orada konsomatrislik yaptığını aralarında duygusal bir ilişki olduğunu ve görüşmeye devam ettiklerini söyledi. M.E. Hatice P.’nin uyuşturucu kullandığını ve yayın yaptığı gün de bir müşterisi ile buluştuğunu dile getirerek, “Hatice ile bir gazinoda tanıştık. Numarasını aldım ve numaramı verdim. Görüşmeye başladık ve ona duygusal anlamda yakınlık hissettim. Hatice kendi isteğiyle sık sık şehir dışına çıkardı ve mekânlarda kons olarak çalışırdı. Bursa’ya geldiğinde de otellerde kalırdı. Olay günü beni aradı ve onu Orhangazi’de kaldığı otelden almamı istedi. Almaya gittim 20 dakika bekledim. Sonra elinde 3 valizle aşağı indi. Arabaya bindiğinde tedirgin ve birinden kaçıyor gibiydi. Tuhaf hareketler sergiliyordu. Yolculuk boyunca tuhaf hareketleri devam etti. Bir çetenin peşinde olduğunu hatta benim de çete üyesi olduğumu iddia etti. Polise gidip şikayetçi olalım, dedim. Gittik daha sonra şikayetçi olmadığını söyledi. Neden böyle davranıyorsun, dediğimde uyuşturucu kullandığını, fuhuş yaptığını ve bu yüzden kafasının karışık olduğunu söyledi. Sonra telefonla konuştuğu bir müşterisi ile anlaştı ve onu otogara bırakmamı istedi. Bıraktım yanından ayrıldım. 2 saat sonra merak edip aradığımda bana Orhangazi meydanında olduğunu söyledi. Yanına gittim, ağlıyordu. Ailesini arayıp ‘Gelip beni buradan alın beni öldürecekler’ dedi. Daha sonra telefonuyla video çekmeye başladı. Videoyu çekerken söz konusu iddialarda bulundu. Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gördüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri alınan ifadelerin ardından uyuşturucu bağımlısı olan ve fuhuş yaptığı tespit edilen genç kadının ailesi ile irtibata geçti. Hatice P.’nin ailesi Denizli’den gelerek kızlarını teslim aldı.