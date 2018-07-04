ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:11

Fuhuş şebekesinin "Manukyan" lakaplı lideri şafak baskınında yakalandı

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şebekeninin kadın liderinin de aralarında bulunduğu 5’i kadın 19 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne...

Fuhuş şebekesinin 'Manukyan' lakaplı lideri şafak baskınında yakalandı
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Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen şebekeninin kadın liderinin de aralarında bulunduğu 5’i kadın 19 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çete lideri "Manukyan" lakaplı Afife F. olan şebekenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır’da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis çetenin liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu çevresindeki şahısların kendisine "Manukyan" dediği ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını saptadı.

Bu tespitler üzerine polis şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay ve Mersin’de operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak özel harekat polisleriyle 20 adrese giren polis şebeke lideri kadının da aralarında bulunduğu 5’i kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin daha çok Adana’nın Karataş ilçesinde fuhuş yaptırdığı da belirlendi. Zanlılar adli tıpa getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılara "fuhşa aracılık etmek, zor ve tehditle fuhuş yaptırmak, yer temin etmek, kişi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamalarından işlem yapılacağı öğrenildi. Zanlıların sorgusu devam ediyor.
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