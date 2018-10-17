Furkan Vakfı davasında 6 tahliye

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik düzenlenen operasyonlardan sonra tutuklanan 9 kişiden 6’sı mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na 30 Ocak’ta "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kurucu başkan Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Polis 7 Mayıs günü ilk yapılan operasyonda ele geçirilen evrak ve dijital belgelerde yaptığı incelemede vakfın milyonlarca lirayı kayıt dışı olarak topladığını ve nereye gittiğinin belli olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine Adana merkezli Elazığ, Ankara, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında vakfın 10 il sorumlusunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklandı.

Vakfın kurucu başkanı Aparslan Kuytul, Gökhan Y. ve Mahfuz Ç. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım yapmak" suçlamasıyla Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ayrıca Aparslan Kuytul ile birlikte 11’i tutuklu 43 kişiye de Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "suç örgütü kurma, yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla dava açıldı. Tutuklu zanlılardan 2’si daha önce tahliye olurken bugün de 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Taha Yasin Demir, Erol Ardıç, İdris Birer, Koray Sarısaçlı, Gürbüz Kara ve Yaşar Dağhan mahkemenin ara kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bu arada Alparslan Kuytul’un Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım günü, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ise 22 Ocak 2019’da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.