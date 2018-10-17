ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:01

Furkan Vakfı davasında 6 tahliye

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik düzenlenen operasyonlardan sonra tutuklanan 9 kişiden 6’sı mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.

Furkan Vakfı davasında 6 tahliye
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik düzenlenen operasyonlardan sonra tutuklanan 9 kişiden 6’sı mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na 30 Ocak’ta "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma" suçundan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kurucu başkan Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Polis 7 Mayıs günü ilk yapılan operasyonda ele geçirilen evrak ve dijital belgelerde yaptığı incelemede vakfın milyonlarca lirayı kayıt dışı olarak topladığını ve nereye gittiğinin belli olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine Adana merkezli Elazığ, Ankara, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında vakfın 10 il sorumlusunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklandı.

Vakfın kurucu başkanı Aparslan Kuytul, Gökhan Y. ve Mahfuz Ç. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım yapmak" suçlamasıyla Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ayrıca Aparslan Kuytul ile birlikte 11’i tutuklu 43 kişiye de Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "suç örgütü kurma, yönetme, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla dava açıldı. Tutuklu zanlılardan 2’si daha önce tahliye olurken bugün de 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Taha Yasin Demir, Erol Ardıç, İdris Birer, Koray Sarısaçlı, Gürbüz Kara ve Yaşar Dağhan mahkemenin ara kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bu arada Alparslan Kuytul’un Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım günü, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ise 22 Ocak 2019’da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku