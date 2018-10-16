Futbolda FETÖ davasına başlandı

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç’ında sanıkları arasında bulunduğu FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davaya başlandı. Hakim karşısına çıkan sanıklardan Bekir İrtegün “Kendimi hiçbir zaman bu yapıya ait hissetmedim. Sohbetlerde Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Gökhan Gönül ve Uğur Boral’ı da görmüştüm” derken tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç ise “ByLock programını Zafer Biryol’un evinde gerçekleşen bir sohbet sırasında indirdim. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. 14 aydır cezaevindeyim, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç’ında sanıkları arasında bulunduğu FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davaya başlandı. Hakim karşısına çıkan sanıklardan Bekir İrtegün “Kendimi hiçbir zaman bu yapıya ait hissetmedim. Sohbetlerde Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Gökhan Gönül ve Uğur Boral’ı da görmüştüm” derken tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç ise “ByLock programını Zafer Biryol’un evinde gerçekleşen bir sohbet sırasında indirdim. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. 14 aydır cezaevindeyim, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül’ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol ile tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçildi.

İlk olarak ifade veren sanıklardan Bekir İrtegün,” Daha önce ayrıntılı olarak ifade verdim. Bu örgütle ilgili sıkıntı olmadığı süreçte iyi insanlar olarak bildiğimden zaman zaman sohbetlerine katıldım. 17-25 Aralık’tan sonra uzaklaşmaya başladım. Yetiştirilme tarzımızdan mahcup bir tarzımız var. Bundan dolayı iletişimimi direk kesemedim. Uzaklaştım” dedi.

Uzaklaşmaya başlamasının ardından sohbetlere katıldığı kişinin kendisine bir programdan söz etmesi üzerine adını sonradan öğrendiği Bylock programını indirdiğini anlatan İrtegün, “Takımımla yurt dışına giderken pasaportuma el konulunca konudan haberdar oldum. O dönem bu yapı devlet tarafından örgüt olarak kabul edilmemişti. Örgüt olarak ilan edildikten sonra içinde olmamız mümkün değil. Bazı önemli maçlar öncesi sabah namazına, Cuma namazına gider dua ederdik” ifadelerini kullandı.

“Sohbetlerde Emre Belözoğlu’nu gördüm”

Aile olarak bu yapıdan uzak olduklarını futbol yaşantısı içerisinde bu yapıyla tanıştığını aktaran İrtegün, “ Katıldığım sohbetlerde Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Uğru Boral’ı gördüm” dedi.

İrtegün, FETÖ’nün futboldaki maksadının ne olduğu, örgüte yakın futbolcuların transferlerinde kolaylık tanınıp tanınmadığı şeklindeki bir soru üzerine, “Bu örgüt her yerde var. Futboldaki amaçları neydi ne değildi. Bilmiyorum. Bu konu beni aşar. Ama kullanılan bir taraf var ise o taraf biziz. İsmimiz kullanılmıştır. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum” dedi.

Duruşmada daha sonra söz alan tutuklu sanık Ömer Çatkı ise savunmasına “Devlet tarafından üstün hizmet madalyasına layık görülmüşüm. Vatanımı milletimi seven biriyim” sözleriyle başladı.

“ByLock’u Zafer Biryol’un evinde indirdim”

14 aydır tutuklu olduğunu eşi ve çocuklarından uzak olduğunu aktaran Çatkıç, “Futbol oynadığım dönemde zaman zaman sohbetlere katıldım. Buralarda genelde dini konular konuşulurdu. Dinimi öğrenmek için giderdim. 17-25 Aralık’tan sonra Bank Asya’dan paramı çektim. ByLock programını Zafer Biryol’un evinde yemekte olduğumuz bir sıra indirdim. Bu programı sohbet sırasında evde bulunan kişilerin söylemesiyle indirdim. Programı indirdiğim sırada sanırım yemek falan geldi sonra konu değişti. Program üzerine konuşmadık. Bu programı daha sonra sildim” dedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini aktaran Çatkıç, tahliyesine karar verilmesini istedi. Duruşma şu sıralar diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediliyor.