Futboldu FETÖ davasında Ömer Çatkıça’a tahliye

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski milli futbolcu Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, sanık ifadelerinde adları geçen Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Serdar Kulbilge, Alper Potuk ve Mehmet Topal hakkında FETÖ kapsamında yürütülen bir soruşturma olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına karar verdi.

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski milli futbolcu Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, sanık ifadelerinde adları geçen Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Serdar Kulbilge, Alper Potuk ve Mehmet Topal hakkında FETÖ kapsamında yürütülen bir soruşturma olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına karar verdi.

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül’ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen duruşmada ifade veren tutuklu sanık Zafer Biryol Bylock indirmediğini ifade ederek, 2005 yılında ABD’deyken bir arkadaşının kendisini Pensilvanya’ya götürdüğünü söyledi. FETÖ lideri Fetullah Gülen’le yüz yüze görüşmesinin olmadığını iddia eden Biryol, “Evde 30-40 kişilik bir grup vardı. Merhaba düzeyinde bir tanışmaydı” dedi.

Ömer Çatkıç’ın ifadelerinin doğru olmadığını öne süren Biryol, “Ben sohbetlere kimseyi davet etmedim. Ömer Çatkıç’ın ifadeleri sohbetleri ben organize etmişim gibi gösteriyor. Bu doğru değildir” ifadelerini kullandı.

2013’e kadar toplantılara katıldığını ifade sanık Biryol, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden olan Selman Kuzu ile tanışmasını da anlattı. Biryol, “Selman Kuzu ile Hac sırasında Mekke’den Medine’ye giderken otobüste tanıştım. Numaramı nereden bulduğunu bilmiyorum. Bende numarası yoktu. Hac dışında bir görüşmem olmadı” dedi.

“Devlet büyüklerinin açıklamalarının ardından Bank Asya’dan paramı çektim”

Uğur Boral da suçlamarı reddederek, Bank Asya hesabıyla ilgili de şunları söyledi; “Devlet büyüklerimizin Bank Asya ile ilgili açıklamalarının ardından hemen tüm paramı çekerek bu banka ile ilişiğimi kestim” dedi. Duruşmada ifade veren diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Ömer Çatkıç’a tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç’ın duruşmadaki samimi beyanlarının dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Ömer Çatkıç hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Zafer Biryol’un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme sanık ifadelerinde adları geçen Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Alper Potuk, Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Orhan Şam, Barış Durmaz, Ertuğrul Taşkıran, Ümit Bozkurt, Sedat Yeşilkaya, Ali Cansun Begeçaslan, Erkan Özbey, Gökhan Tokgüz, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan ve Cihat Arslan hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinde açılmış bir dava veya devam eden bir soruşturma olup olmadığının sorulmasına karar verdi.