Gabar’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Gabar Dağı bölgesi Koçağıl köyü kırsalında bugün icrasına başlanan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonunda, bölgede 14.30 sıralarında yapılan temas araması sırasında 1 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon süresince 3’ü ölü, 2’si sağ olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütü mensuplarına ait, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet parçalanmış M-16 piyade tüfeği parçası, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz tipi el bombası, 40 litre motorin, 7 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 150 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, yaşam ve giyim malzemesi ile gıda maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.