Gasp değil kız meselesi çıktı

Adana’da gece 3 kişi tarafından bıçaklandıktan sonra gasp edildiği ileri sürülen şahsın, kız meselesi yüzünden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi DSİ’ye ait sulama kanalı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Derviş Kızmaz kimliği belirlenemeyen 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği belirlenemeyen 3 kişi Kızmaz’ı darp etmeye başladı. Daha sonra bu şahısların, Derviş’i bıçaklayıp, üzerinde bulunan parası aldığı ileri sürüldü. Olaydan hemen sonra bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri de gasp iddiası olduğu için konuyu araştırmaya başladı. Ancak yapılan çalışma sonucunda Kızmaz’ın M.B. (19), E. Ç. (18) ve A.K. (17) tarafından bıçaklandığı ancak gasp edilmediği, aralarında mahallede bulunan bir kız yüzünden tartışma çıktığını saptadı. Kız meselesi yüzünden Kızmaz’ı 5 yerinden bıçaklayan 3 şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. Kızmaz’ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.