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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:55

Gasp tuzağının firarisi, tavuk çiftliğinde yakalandı

Elazığ’da 15 günlük bebeği olan sevgilisini kullanarak, bir adama tuzak kurup işkence yapıp, gasp eden firari şüpheli polisin düzenlediği operasyonla saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.Olay,...

Gasp tuzağının firarisi, tavuk çiftliğinde yakalandı
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Elazığ’da 15 günlük bebeği olan sevgilisini kullanarak, bir adama tuzak kurup işkence yapıp, gasp eden firari şüpheli polisin düzenlediği operasyonla saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Olay, 15 gün önce merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde bir evde meydana geldi. 15 günlük bebeği olan Aysel K., iş yeri bulunan A.N.’yi yardım isteme bahanesiyle eve çağırdı. Aysel K.’nin sevgilisi Seyithan G. ve 3 arkadaşı, A.N’yi gittiği evde, etkisiz hale getirip, bağlayarak iş yerinin anahtarlarını, aracını, parasını ve cep telefonunu gasp etti. Soygun için Aysel K., sevgilisi ve onun bir arkadaşı iş yerine gitti ancak çelik kasayı açamadı. Bunun üzerine şüpheliler, iş yeri sahibini mahsur tuttukları evde önce feci şekilde darp etti, ardından da bacağından bıçaklayarak kasanın şifresini öğrendi. Bu sırada Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, A.N.’nin kayıp olduğu bilgisine ulaşarak yaptığı çalışmada önce kadını, ardından da evde tutulan şahsın başında bekleyen Selçuk D.’yi yakaladı. Elleri ayakları bağlı, işkence edilmiş şekilde bulunan A.N. hastaneye kaldırılırken, yakalanan Aysel K. ve Selçuk D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firarı sevgili tavukların içerisinde yakalandı

15 günlük bebeğiyle tutuklanan Aysel K.’nin firarı sevgilisi Seyithan G.’nin yakalanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmasını sürdürdü. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin merkeze bağlı Hankendi köyünde saklanmak için bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladığını tespit etti. Çiftliğe düzenlenen operasyonda şüpheli tavuklar içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, kasten yaralama, yağma ve hürriyeti yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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