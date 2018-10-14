Gaspçılardan 3’ü tutuklandı

Eskişehir’de 6 çocuğu gasp ettiği iddia edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri yaşanan bıçaklı gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri, şüpheliler S.B. (15), B.S. (17) ve Ö.A. (14) ile gasp edilen cep telefonlarını satın alan H.U.’yu ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., B.S., ve S.B. tutuklandı. Diğer şüpheli şahıslar ise serbest bırakıldı.