GATA’da tedavi gören Kahramanmaraşlı asker şehit oldu

Evli ve 2 yaşında bir oğlu bulunan şehit Ahmet İmalı’nın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.

Şehidin, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde ikamet eden baba evinde yas hakim oldu.

İmalı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde(GATA) tedavi gören yaralı asker şehit oldu.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde(GATA) tedavi gören yaralı asker şehit oldu.Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı asker Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), 12 Haziran’da...

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