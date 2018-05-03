ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:56

Gaybubet evinde yakalanan şüpheli koca tutuklandı, karısına ev hapsi

Adana’da FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan ve üniversite öğrencilerin beynini yıkayarak örgüte katmak için çalışma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen koca tutuklandı, eşine ev hapsi cezası verildi.

Gaybubet evinde yakalanan şüpheli koca tutuklandı, karısına ev hapsi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana’da FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan ve üniversite öğrencilerin beynini yıkayarak örgüte katmak için çalışma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen koca tutuklandı, eşine ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü operasyonları kapsamında aranan F.Ö., teslim oldu. ‘Etkin pişmanlık’ yasasından yararlanan ve bildiği her şeyi anlatan F.Ö.’nün ifadesi doğrultusunda ByLock kullanıcısı öğretmen Abdülkadir K. (33) ve Şule K.’nın (31) ismine ulaşıldı.

F.Ö.’nün ifadesi doğrultusunda karı kocanın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde örgütün gaybubet evinde kaldıkları belirlendi. Polis yapılan şok baskında karı kocayı gözaltına alınarak emniyete götürülürken evde bulunan 2 adet telefona el konuldu. Şule K.’nın üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere ev bularak yerleştirdiği ve öğrencilerin beynini yıkayarak örgüte kazandırmaya çalıştığı ileri sürülürken kocası Abdülkadir K.’nın öğrenci evlerinden sorumlu olduğu iddia edildi.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Abdülkadir K. eşi Şule K. adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Abdulkadir K. basın mensuplarına el sallayıp "işlem tamam" işareti yaptı. Zanlılardan koca çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, kadına ev hapsi cezası verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku