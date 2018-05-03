Gaybubet evinde yakalanan şüpheli koca tutuklandı, karısına ev hapsi

Adana’da FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan ve üniversite öğrencilerin beynini yıkayarak örgüte katmak için çalışma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen koca tutuklandı, eşine ev hapsi cezası verildi.

Adana’da FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan ve üniversite öğrencilerin beynini yıkayarak örgüte katmak için çalışma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen koca tutuklandı, eşine ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü operasyonları kapsamında aranan F.Ö., teslim oldu. ‘Etkin pişmanlık’ yasasından yararlanan ve bildiği her şeyi anlatan F.Ö.’nün ifadesi doğrultusunda ByLock kullanıcısı öğretmen Abdülkadir K. (33) ve Şule K.’nın (31) ismine ulaşıldı.

F.Ö.’nün ifadesi doğrultusunda karı kocanın merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde örgütün gaybubet evinde kaldıkları belirlendi. Polis yapılan şok baskında karı kocayı gözaltına alınarak emniyete götürülürken evde bulunan 2 adet telefona el konuldu. Şule K.’nın üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere ev bularak yerleştirdiği ve öğrencilerin beynini yıkayarak örgüte kazandırmaya çalıştığı ileri sürülürken kocası Abdülkadir K.’nın öğrenci evlerinden sorumlu olduğu iddia edildi.

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Abdülkadir K. eşi Şule K. adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Abdulkadir K. basın mensuplarına el sallayıp "işlem tamam" işareti yaptı. Zanlılardan koca çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, kadına ev hapsi cezası verildi.