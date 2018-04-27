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27 Nisan 2018 Cuma 17:18

Gaz kaçıran tüpü çakmakla kontrol edince evi yakıyordu

Adıyaman’da bir kişi gaz kaçağı olan mutfak tüpünü çakmakla kontrol edince tüp alev aldı.Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi 1706 Sokak’ta ikamet eden Abdurrahman İlkbahar, mutfak tüpünde gaz kaçağının olup olmadığını kontrol...

Gaz kaçıran tüpü çakmakla kontrol edince evi yakıyordu
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Adıyaman’da bir kişi gaz kaçağı olan mutfak tüpünü çakmakla kontrol edince tüp alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi 1706 Sokak’ta ikamet eden Abdurrahman İlkbahar, mutfak tüpünde gaz kaçağının olup olmadığını kontrol etmek amacıyla elindeki çakmağı ateşledi. Çakmağı ateşlemesiyle mutfak tüpü aniden alev alarak yanmaya başladı. Bir türlü alevleri söndüremeyen İlkbahar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu alevleri söndürdü. Patlama aşamasına gelen tüp ise itfaiye ekipleri tarafından soğutuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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