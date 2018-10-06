Gazete dağıtım bayisine giren hırsızlar para kasasını çaldı

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir gazete dağıtım bayisine giren hırsızlar işyeri çekleri, işletme kayıtları ile 50 TL para bulunan çelik para kasasını çalarak kayıplara karıştı.

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir gazete dağıtım bayisine giren hırsızlar işyeri çekleri, işletme kayıtları ile 50 TL para bulunan çelik para kasasını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan bir gazete dağıtım bayisine dün akşam saatlerinde kapıyı kıran kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. Çaldıkları çelik para kasasını el arabasıyla dışarı çıkartan hırsızlar, kasayı geldikleri araca yükleyip kaçtı. Emniyet ekiplerine bilgi veren işyeri sahibi Kadir Alcı, komşuları tarafından kendisine bilgi verildiğini söyledi.

Emniyet ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığını ifade eden Alcı, “İlk defa böyle bir hırsızlık olayı başımıza geldi. İşyerime geldiğimde kapının kırılmış, çelik kasının yerinde olmadığını gördüm. Emniyet ekiplerine bildirdik. Kasının içinde işyeri çekleri, işletme kayıtlar ve 50 TL para vardı” diye konuştu.

Olay yerine gelen ekiplerin, yaptıkları parmak izi incelemesinden sonra olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.