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12 Ekim 2018 Cuma 17:55

Gazetecilere, "Biz temiz insanlarız çekmeyin" diyen genç dolandırıcılıktan tutuklandı

Samsun’da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir genç kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere, "Biz temiz insanlarız çekmeyin" dedi, ancak dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkınca...

Gazetecilere, 'Biz temiz insanlarız çekmeyin' diyen genç dolandırıcılıktan tutuklandı
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Samsun’da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir genç kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere, "Biz temiz insanlarız çekmeyin" dedi, ancak dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Bilişim sistemi banka veya kredi kullanımı araç kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan 23 yaşındaki V.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen V.A. adliye önünde kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere, "Bir şey yok daha kameraya çekiyorsun. Biz temiz insanlarız. Kimseye bir kötülüğümüz dokunmadı elhamdülillah. Bizim arkamızdan kimse kötü insanlar diyemez. Tertemiz insanlarız. Her zaman kirli insanların kollarına kelepçe vurulmaz" dedi.

Kredi kartı dolandırıcılığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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