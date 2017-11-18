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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:41

Gaziantep polisi kapkaççılara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri iki telefonu alıp kaçan iki kişiyi yakaladı.Ekipler, Bozoklar Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde ring halinde görev yaptığı sırada...

Gaziantep polisi kapkaççılara göz açtırmıyor
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri iki telefonu alıp kaçan iki kişiyi yakaladı.

Ekipler, Bozoklar Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde ring halinde görev yaptığı sırada vatandaşların iki şahsı kovaladıklarını görmeleri üzerine, şahısların kaçmış oldukları istikamet göz önünde bulundurularak yaptıkları çalışmalarda, S.K. ve Ö.D. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahısların yakalanmasına müteakip yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahısların, Suriye uyruklu 2 mağdur şahısın araçlarının ön koltuğunda bulunan farklı marka cep telefonunu " Kap-Kaç" yapmak suretiyle alıp kaçtıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamış fakat kovalamacanın yaşandığı bölgede yapılan araştırmada bahse konu telefonu bulundu. Şüpheli Ö.D’ nin yapılan arama kaydı sorgulamasında, başka suçlardan 3 adet arama kaydının olduğu anlaşıldı.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal sonrası adli makamlara sevk edildi.

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