Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 32 kilo 500 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.

Güvenlik görevlileri, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Sokak Satıcılarının yakalanmalarına yönelik yapılan başarılı çalışmalar sonucunda, Vatan Mahallesinde bulunan bir ikamete yapılan operasyon neticesinde, iki adet çuval içerisinde gizlenmiş vaziyette toplam 32 kilo 500 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.



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Olayla ilgili olarak görevlilerimizce bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli yasal işlemlere başlandı.