Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 10:07

Gaziantep polisinden silah deposuna operasyon

Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah üretimi yapan aderese yaptığı operasyonda, silah yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat ele geçirdi.Görevliler tarafından tespit edilen bir adreste yapılan aramada,...

Gaziantep polisinden silah deposuna operasyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah üretimi yapan aderese yaptığı operasyonda, silah yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat ele geçirdi.

Görevliler tarafından tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca gövdesi, 5 adet tabanca sürgüsü, 17 adet tabanca kabzesi, 5 adet şarjör, 9 adet icra yayı, 2 adet açılmış namlu, 1 adet tabanca horozu,1 adet MKE yapımı dolu fişek, 2 adet tornavida, çok sayıda tabancaya ait parçalar ve namlu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olay ilgili olarak yakalanan T.K isimli şüpheli şahsın uyuşturucu imal ve ticareti suçundan arandığı ayrıca cezaevi firarisi de olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<