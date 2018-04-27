Gaziantep’te 72 kilo eroin ele geçirildi

Ekipler tırda narkotik köpeği yardımıyla yaptığı aramada, eroinleri dorsenin gizli bölümünde ele geçirdi. Özel kumaş kılıflar arasında paketler halinde bulunan uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu Gaziantep otobanı batı gişelerinde durdurulan bir tırın dorsesinde zulalanmış 72 kilogram eroin ele geçirildi.

Gaziantep’te polis ekipleri, bir tırda narkotik köpekle yaptığı aramada dorsede zulalanmış 72 kilo eroin ele geçirdi.

Gaziantep’te polis ekipleri, bir tırda narkotik köpekle yaptığı aramada dorsede zulalanmış 72 kilo eroin ele geçirdi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar...

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