Gaziantep’te DHKPC terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden DHKPC terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi.
Gaziantep’te DHKPC’den 1 tutuklama
Gaziantep’te DHKPC terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.