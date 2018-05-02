Gaziantep’te DHKPC’den 1 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden DHKPC terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi.

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