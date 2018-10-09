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09 Ekim 2018 Salı 17:07

Gaziantep’te dolmuşçuların yolcu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde dolmuşçuların arasında sıra ve yolcu nedeniyle iddia edilen kavgada bir kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.

Gaziantep'te dolmuşçuların yolcu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde dolmuşçuların arasında sıra ve yolcu nedeniyle iddia edilen kavgada bir kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.

İddiaya göre, Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan iki firma çalışanları arasında yolcu ve sıra nedeniyle kavga çıktı. Mustafa Kökmen Bulvarı üzerinde çıkan kavgaya, tarafların yakınları da sopalarla müdahil oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar yatıştırıldı.

Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılar Nizip Devlet hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi.

6 kişi yaralandı

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada H.U isimli dolmuş şoförünün öldüğü öğrenilirken, aralarında S.Y, A.F, H.Y. isimli şahıslarında yer aldığı toplam 6 kişi de yaralandı.

Kavga anı cep telefonu ile görüntülendi

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bir şahsın sallama tabir edilen bıçakla birbirlerine saldırmaları ve silahların patladığı anlar yer alıyor.

Öte yandan, olay sonrası bölgeye giden ekipler, yerde çok sayıda mermi kovanı buldu.
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