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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:24

Gaziantep’te fabrika duvarı çöktü: 1 ölü

Gaziantep’te bir fabrikanın çöken duvarının altında kalan Suriyeli işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Baştarla Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi 83101. Cadde’de bulunan bir makine fabrikasında duvar...

Gaziantep'te fabrika duvarı çöktü: 1 ölü
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Gaziantep’te bir fabrikanın çöken duvarının altında kalan Suriyeli işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Baştarla Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi 83101. Cadde’de bulunan bir makine fabrikasında duvar çöktü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarılan Suriye uyruklu 39 yaşındaki Zekeriya Abdullah, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, yapılan arama çalışmalarında enkaz altında başka bir işçiye rastlanmazken, her ihtimale karşın çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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