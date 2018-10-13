Gaziantep’te havadan drone, karadan ise dedektör köpekleriyle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone ve dedektör köpeklerle yürütülen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı...

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone ve dedektör köpeklerle yürütülen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma ile ortaklaşa yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında, ilçedeki uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki belirlenen adreslere baskın yapan ekiplere havadan droneler karadan ise dedektör köpekler ’Ferman’ ve ’Badem’ destek verdi.

Yapılan aramalarda 781 gram uyuşturucu madde, 10 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 13 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ile 3 bin 884 lira ele geçirilirken 6 şüpheli de gözaltına alındı. Şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığında ifadelerinin ardından İslahiye Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan M.Y., M.Ş., R.D. ve B.K. çıkarıldığı mahkemece ’uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçuyla tutuklanırken, Ö.A. ile Y.R.P. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan operasyon kapsamında kent dışında oldukları belirlenen 2 zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldığı bildirildi.