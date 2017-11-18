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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:53

Gaziantep’te polisle çatışma: 1 yaralı

Çekici üzerindeki aracın bagajını açmaya çalışan şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu çatışma yaşandı. Şahıs bacağından yaralandı.

Gaziantep'te polisle çatışma: 1 yaralı
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Çekici üzerindeki aracın bagajını açmaya çalışan şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu çatışma yaşandı. Şahıs bacağından yaralandı.

Olay gece saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesinde çekilen bir aracın bagajını açmaya çalışan Mustafa Y. adlı şahıs polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda bir petrol içerisinden polise ateş açan Mustafa Y. çıkan çatışmada bacağından yaralandı.

Olay yerine 112 ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis sevk edildi.

Şahıs 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olayla ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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