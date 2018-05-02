Gaziantep’te sağanak yağış ve dolu, kazları telef etti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle yaklaşık 60 kaz telef oldu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle yaklaşık 60 kaz telef oldu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Dolu yağışında yaklaşık 60 kaz telef oldu. Kentte sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde rögarlar tıkanınca yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ağaç dallarının kırılmasına da neden olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle çiftçiler büyük zarara uğradı. Ayrıca ilçede çok sayıda iş yerini su bastığı da öğrenildi.

Karaburçlu Mahalle Muhtarı Mahmut Dağcı, mahallenin dolu ve yağıştan büyük zarar gördüğünü belirterek, ilçe tarım müdürlüğü yetkililerinden destek istedi.