ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 20:36

Gaziantep’te terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden sınır ihlali yaparak ülkeye giren PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu Hena İbrahim Aziz, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunduğu ikamette gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hena İbrahim Aziz, çıkartıldığı mahkemece “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanarak Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku