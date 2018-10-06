Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı.Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden sınır ihlali yaparak ülkeye giren PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu Hena İbrahim Aziz, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunduğu ikamette gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hena İbrahim Aziz, çıkartıldığı mahkemece “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanarak Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Gaziantep’te terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı.