Gaziantep’te uyuşturucu imalathanesine baskın: 5 gözaltı

Gaziantep’te narkotik polisinin bir uyuşturucu imalathanesine düzenlediği baskında 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları...

Gaziantep’te narkotik polisinin bir uyuşturucu imalathanesine düzenlediği baskında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki bir iş yeri ve eve baskın düzenledi. Uyuşturucu imalathanesinin bulunduğu operasyonda ekipler, narkotik arama köpeği Onix’in de katıldığı arama çalışmalarında uyuşturucu madde imalatında kullanılan 200 gram efedrin, 32 kilogram kırmızı fosfor, 40 litre sarı renkli sıvı, 10 litre kırmızı renkli sıvı, 70 litre saydam renkli sıvı, kimyasal maddeler ve ekipmanlar (elektrikli ısıtıcı, cam fanus, plastik sürahi, terazi, blender, huni, filtre kağıt, kova, bidon) ile imal edilmiş 3 kilo 350 gram metamfetamin maddeleri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.