Gazze Büyük Dönüş Yürüyüşü 5. haftasında

Filistinli mültecilerin evlerine geri dönüş hakkına destek olarak Gazze şeridinin İsrail sınırı yakınlarında 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü 5’inci haftasına girdi. Cuma günü öğleden sonra başlayan ve binlerce kişinin katıldığı bugünkü yürüyüşe ‘Gençliğin Direnişi’ ismi veridi.

Filistinli mültecilerin evlerine geri dönüş hakkına destek olarak Gazze şeridinin İsrail sınırı yakınlarında 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü 5’inci haftasına girdi. Cuma günü öğleden sonra başlayan ve binlerce kişinin katıldığı bugünkü yürüyüşe ‘Gençliğin Direnişi’ ismi veridi.

Gazze’nin dört bir yanından katılımcılar Gazze şeridinin Batı bölgesine geldi. Yürüyüşçülerin keskin nişancılara hedef olmamak için otomobil lastikleri yakarak duman çıkarmalarına İsrail işgal kuvvetleri gaz bombaları atarak karşılık verdi. Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılan bir grubun, Han Yunus’un doğusunda bulunan Kuza kasabasında Gazze şeridi ile İsrail arasındaki sınırda bulunan tel örgülerden İsrail tarafına girdiğı belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 25 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların arasında sağlık görev görevlilerinin de bulunduğu ifade edildi.