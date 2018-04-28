Gazze İçişleri Bakanlığı: “Hamdallah’a düzenlenen saldırının arkasında Ramallah var”

Gazze İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyunu hedef alan saldırının arkasında Ramallah’ın olduğunu açıkladı.

Gazze İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyunu hedef alan saldırının arkasında Ramallah istihbaratının olduğunu açıkladı. Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Iyad el-Bazm, Başbakan Rami Hamdallah ve İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Ebu Naim’e yönelik iki suikast girişimi hakkında yürütülen soruşturmaların ayrıntılı sonuçlarını basın ile paylaştı.

Öte yandan Ramallah’taki Filistin yönetimi ise Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyuna düzenlenen saldırının Hamas tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, geçtiğimiz Mart ayında Gazze’ye ziyareti sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Gazze’de Nusseirat kampında 22 Mart’ta düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, saldırının ana şüphelisi Anas Abu Khoussaa ile arananlar listesinde yer alan Abdul Hadi Al-Ashhab’ın öldürüldüğü açıklanmıştı.