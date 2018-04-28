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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:59

Gazze sınırındaki Dönüş Yürüyüşü’nde yaralanan çocuk öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün Gazze Şeridi’ndeki Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde, Han Yunus’ta İsrail askerleri tarafından başından vurularak yaralanan çocuğun bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze sınırındaki Dönüş Yürüyüşü'nde yaralanan çocuk öldü
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Filistin Sağlık Bakanlığı, dün Gazze Şeridi’ndeki Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde, Han Yunus’ta İsrail askerleri tarafından başından vurularak yaralanan çocuğun bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Han Yunus’un doğusunda Huza kasabası yakınlarında İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralanan Azem Hilal Uveyda (14) isimli çocuk, bütün müdahalelere rağmen kaldırıldığı Gazze Avrupa Hastanesinde bu sabah hayatını kaybetti.

İsrail, dün Han Yunus’da yapılan gösterilerde, 21, 22 ve 29 yaşlarında üç Filistinliyi daha öldürdü. Dün Han Yunus’ta yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerleri 178’i kadın olmak üzere 995 kişiyi yaraladı. Kuzey Gazze’de 250, Orta Gazze’de 200, Han Yunus’ta ise 146 kişi İsrail askerlerinin açtığı ateş veya gaz bombası sebebiyle yaralandı.

Mart ayının 30’unda başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde ölenlerin sayısının 44 olduğu ifade edildi.
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