ASAYİŞ:
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27 Nisan 2018 Cuma 20:26

Gazze’de 3 şehit, 349’dan fazla yaralı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinde bugün 3 kişi şehit oldu, 349’dan fazla kişi de yaralandı.

Gazze'de 3 şehit, 349'dan fazla yaralı
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Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinde bugün 3 kişi şehit oldu, 349’dan fazla kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze- İsrail sınırında başlattıkları ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinde, bugün 3 kişinin şehit olduğunu ve 349’dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Direnişçilerin ‘Gençliğin Direnişi’ adını verdikleri 5’inci Cuma gösterilerinde şehit olanların kimliği henüz açıklanmazken, yaralıların arasında 19 çocuk ve 17 kadın olduğu öğrenildi.

İsrail gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef aldı

Bugün gerçekleşen protestolarda 8 gazetecinin ve 11 sağlık çalışanının da yaralandığı bildirildi. İsrail askerlerinin hedef aldığı basın çalışanlarının kimliklerinin ise "Nabil Darabieh, Abdul Rahman Al Kahlout, Hisham Hamada, Lana Shaheen, İslam Zanoun, amjad Shabir, Mohamed El Masry, Mohamed Jouda" olduğu öğrenildi.

Filistinlilerin Toprak günü olarak adlandırdıkları 30 Mart’tan bu yana devam eden gösterilerde şu ana kadar 43 kişi şehit oldu.
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