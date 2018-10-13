Gazze’de 7 Filistinli şehit toprağa verildi

Gazze Şeridi’ndeki topraklarından sürülen Filistinli mültecilere geri dönüş hakkının verilmesi ve İsrail’in 12 yıldır Gazze’ye uyguladığı ablukanın kaldırılması için geçtiğimiz 30 Mart’ta başlayan ve her Cuma tekrarlayan Gazze’deki protesto yürüyüşüne katılanlara İsrail askerlerince açılan ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 7 Filistinli şehidin cenazesi binlerce Filistinli tarafından toprağa verildi.

Gazze Şeridi’ndeki topraklarından sürülen Filistinli mültecilere geri dönüş hakkının verilmesi ve İsrail’in 12 yıldır Gazze’ye uyguladığı ablukanın kaldırılması için geçtiğimiz 30 Mart’ta başlayan ve her Cuma tekrarlayan Gazze’deki protesto yürüyüşüne katılanlara İsrail askerlerince açılan ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 7 Filistinli şehidin cenazesi binlerce Filistinli tarafından toprağa verildi.

Gazze’deki cenaze merasimine katılan Hamas lideri İsmail Haniye, "İsrail’in Gazze’ye 10 yılı aşkın uyguladığı abluka kalkana kadar haftalık protesto yürüyüşlerine devam edeceğiz" dedi.

Cenazeye katılanlar barışçı gösterilere ateşle karşılık vererek, İsrail’i kınayan sloganlar attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’nin İsrail sınırında yapılan protesto gösterilerinde 7 Filistinlinin öldüğünü, 252 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. 7 Filistinliden 4’ünün sınır çitini aşıp İsrail tarafına geçip askeri noktaya yaklaştığı zaman öldürüldüğünü, 3 Filistinlinin ise başka yerlerdeki protestolarda öldürüldüğünü açıkladı.

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün başladığı 30 Mart’tan bu yana 201 Filistinlinin öldürüldüğü, 21 bin 500 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.