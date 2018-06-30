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30 Haziran 2018 Cumartesi 20:50

Gazze’de patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Filistin’in Gazze şehrinde meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Gazze'de patlama: 2 ölü, 8 yaralı
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Filistin’in Gazze şehrinde meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Filistin’in Gazze kentindeki Eş-Şucaiyye bölgesinde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra açıklama yapan Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını aktardı. Kudra, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ise Muayed Haydar Helis (17) ve Diaa Majed Al-Ar’eer (17) olarak açıkladı.
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