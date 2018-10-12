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12 Ekim 2018 Cuma 22:46

Gazze’de şehit sayısı 7’ye yükseldi

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdikleri barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu şehit olanların sayısı 7’ye yükseldi.

Gazze'de şehit sayısı 7'ye yükseldi
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Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdikleri barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu şehit olanların sayısı 7’ye yükseldi.

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdikleri barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu şehit olanların sayısı 7’ye yükseldi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada şehit sayısının 7’ye yükseldiğini onayladı.
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