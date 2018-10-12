Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdikleri barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu şehit olanların sayısı 7’ye yükseldi.Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdikleri barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu şehit olanların sayısı 7’ye yükseldi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada şehit sayısının 7’ye yükseldiğini onayladı.
Gazze’de şehit sayısı 7’ye yükseldi
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettirdikleri barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu şehit olanların sayısı 7’ye yükseldi.