ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:11

Gazze’nin İsrail sınırında 134 kişi yaralandı

Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 30 Mart’ta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün dünkü gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonuncu 134 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin İsrail sınırında 134 kişi yaralandı
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Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 30 Mart’ta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün dünkü gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonuncu 134 Filistinli yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze’nin doğusunda yapılan gösterilerde İsrail askerlerinin göz yaşartıcı bomba ve gerçek mermiler kullandığını, yaralananların çoğunun kadın olduğunu açıkladı. Bakanlık gösteri yürüyüşünü videoya çeken birkaç gazetecinin de yaralananlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Gazze şehrinin doğu kıyısında yapılan dünkü gösteriler, 1948 yılında topraklarında zorla sürülen Filistinlilerin topraklarına geri dönmeleri için Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü önce kadınlar tarafından başlatıldı. Filistinli kadınlar ellerinde Filistin bayrakları ve topraklarından sürülen Filistinlilerin geri dönüşü hakkı verilmesini isteyen ve Amerika’nın Filistin planını reddeden pankartlar taşıdı.

Mısır’ın da desteğiyle İsrail’in 11 yıldır karadan ve denizden ablukaya aldığı, Gazze’de Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün başladığı 30 Marttan bu yana İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölenlerin sayısının 138 olduğu kaydedildi.
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