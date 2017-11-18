Gebze’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Çalışkan (24) idaresindeki 59 YB 312 plakalı otomobil, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyir halindeyken Fen- İş mevkiinde kontrolden çıkarak refüjlere çarptı. Araç, ardından aynı istikamette seyreden M.Y.B. kontrolündeki 33 CHN 59 plakalı tıra daha sonra da M.C. idaresindeki 34 TK 9137 plakalı otomobile çarptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.