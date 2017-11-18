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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:36

Gebze’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Gebze'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Çalışkan (24) idaresindeki 59 YB 312 plakalı otomobil, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyir halindeyken Fen- İş mevkiinde kontrolden çıkarak refüjlere çarptı. Araç, ardından aynı istikamette seyreden M.Y.B. kontrolündeki 33 CHN 59 plakalı tıra daha sonra da M.C. idaresindeki 34 TK 9137 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Emre Çalışkan ve aynı araçta bulunan Gökhan Uğur (20) hayatını kaybetti.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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