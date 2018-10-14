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14 Ekim 2018 Pazar 13:17

Gece kulüplerine sahte içki baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Bakırköy’de 156 gece kulübünde denetim yaptı. Denetimlerde 437 sahte içki, 50 litre metil alkol, 110 boş şişe ele geçirildi.

Gece kulüplerine sahte içki baskını
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Bakırköy’de 156 gece kulübünde denetim yaptı. Denetimlerde 437 sahte içki, 50 litre metil alkol, 110 boş şişe ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gece kulüplerini denetledi. Ekipler, 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Bakırköy’de faaliyet gösteren 156 gece kulübü ve eğlence yerlerinde denetimler yaptı. Denetlenen eğlence kulüplerinden 12’sinde toplam 437 adet sahte içki, 50 litre metil alkol, 110 boş şişe ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şahıs da gözaltına alındı.

İş yerlerine yapılan sahte içki baskını, saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin iş yerine girişleri ve içerideki ürünleri incelemeleri yer alıyor.
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