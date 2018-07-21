ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:45

Gece yarısı çıkan yangın korkuya neden oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde gece yarısı çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Gece yarısı çıkan yangın korkuya neden oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde gece yarısı çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın Düzce’nin Çilimli ilçesi Yeşil Mahallede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.Ö.’ye ait baba yadigarı kullanılmayan binada, bilinmeyen bir sebeple gece yarısı yanmaya başladı. Mahalle halkının yangını görmesi üzerine durum hemen itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük maddi hasar meydana geldi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku