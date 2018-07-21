DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde gece yarısı çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.Yangın Düzce’nin Çilimli ilçesi Yeşil Mahallede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.Ö.’ye ait baba yadigarı kullanılmayan binada, bilinmeyen bir sebeple gece yarısı yanmaya başladı. Mahalle halkının yangını görmesi üzerine durum hemen itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük maddi hasar meydana geldi.
Gece yarısı çıkan yangın korkuya neden oldu
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde gece yarısı çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.