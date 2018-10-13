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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:01

Geçiş ücretini fazla bulan sürücü TEM otoyolunu karıştırdı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden kaçak geçiş yapmak isteyen Gürcistan plakalı tır, zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Geçiş ücretini fazla bulan sürücü TEM otoyolunu karıştırdı
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden kaçak geçiş yapmak isteyen Gürcistan plakalı tır, zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM otoyolu Ankara istikameti Seyrantepe mevkisinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ücretini fazla bulan Gürcistan plakalı tır sürücüsü, kaçak geçiş yapmak için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoluna girdi. TEM otoyolunda seyir halinde olan tır sürücüsü sağ şeritte seyir halindeyken bir anda orta şeride geçmek için manevrada bulundu. Bu sırada kendi şeridinde devam eden otomobil sürücüsü tıra çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki minibüse çarptı. Arkadan gelen tır ise çarpmanın şiddetiyle yan dönen minibüse çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafik ekipleri çalışma başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yol kenarına alındı. Kazanın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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