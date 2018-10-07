Gelin arabasına cip çarptı

Adana’da çeyiz götüren düğün konvoyunda içinde gelin ve damadın bulunduğu gelin arabasına cipin çarpması sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Gelin ve damat en mutlu günlerinde konvoy yaparak çeyizlerini evlerine götürmek istedi. 34 ST 2267 plakalı gelin ve damadın da içinde bulunduğu gelin arabası, konvoyla birlikte Hacı Sabancı Bulvarı’na geldiği sırada 33 BJL 56 plakalı cip gelin arabasına yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası yan döndü. Gelin arabasında bulunun bir kişi hafif şekilde yaralanırken, gelin ve damat kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Damat yaralı ile hastaneye giderken, gelin ise en mutlu gününde yaşadığı talihsizlik nedeniyle üzüntü yaşadı. Taraflar kazadan sonra tutanak tutarak anlaşıp kaza yerinden ayrıldı. Bu arada kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.