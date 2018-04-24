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24 Nisan 2018 Salı 12:39

Genç doktor evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 29 yaşındaki Merve Özegel evinde ölü bulundu.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2015 yılında mezun olan doktor Merve Özegel’e dün akşam saatlerinde ulaşamayan ailesi...

Genç doktor evinde ölü bulundu
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 29 yaşındaki Merve Özegel evinde ölü bulundu.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2015 yılında mezun olan doktor Merve Özegel’e dün akşam saatlerinde ulaşamayan ailesi Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak’a durumu bildirdi. Bunun üzerine arkadaşları gece saatlerinde Özegel’in Gazi Osman Paşa Mahallesi Aliağa Sokak üzerinde yaşadığı apartmana gitti. Zile basılmasına rağmen kapı açılmayınca durum polis ekiplerine bildirildi.

Bu sırada genç doktorun yaşadığı ikinci kattaki dairenin balkon kapısının açık olduğunu fark eden doktor arkadaşları içeri girince Özegel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Merve Özegel’in cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Özegel’in bugün memleketi Mersin’de defnedileceği öğrenildi.
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