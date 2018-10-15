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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:04

Genç kadına sokak ortasında kurşun yağmuru

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre kocası tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan genç kadın bacağından yaralandı.

Genç kadına sokak ortasında kurşun yağmuru
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre kocası tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan genç kadın bacağından yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 347. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürümekte olan genç kadın kocası olduğu iddia edilen şahıs tarafından takibe alındı. Takip edildiğini anlayan kadın kaçmaya çalışırken şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şahıs olay yerinden kaçarken genç kadın kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaçan şahsın yakalanması için bölgede çalışmalar başlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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