Genç kick boksçu balık avlarken hayatını kaybetti

Ordu’da kick boks antrenörü dere kenarında balık avlarken saplandığı çamurdan çıkamayınca hayatını kaybetti.



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Ordu’nun Altınordu ilçesinde kick boks sporcusu, Wushu Spor Kulübü’nün sahibi ve antrenörü olan Volkan Yıldırım, Melet Irmağı’na balık avına gitti. Derenin açığında avlanırken suyun akıntısına kapılan ve çamura saplanan Volkan Yıldırım, uzun süre kurtulmak için mücadele etmesine rağmen başarılı olamadı. Yapılan aramada cesedi bulunan Volkan Yıldırım evli ve bir çocuk babasıydı.