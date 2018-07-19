Genç kızı kanser değil ihmal öldürdü iddiası

Bursa’da 19 yaşındaki genç kızın 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede, son kemoterapi seansında fazla dozda ilaç verilmesi neticesinde hayatını kaybettiği iddia edildi. Genç kızın hastanede yaşadıklarının ardından yakınlarına son sözü olarak, “Ben ölürsem eğer benim yerime davacı olun” dediği öğrenildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinde meydana geldi. 1 senedir lenf kanseri tedavisi gören Melike Bütün’e (19) iddiaya göre girdiği son kemoterapi seansında aşırı dozda ilaç verildi. Genç kız kemoterapi seansının ardından fenalaşınca yakınları, görevli doktora haber verdi. Genç kızı muayene eden doktor, aşırı dozda ilaç verildiğini, zehirlenmenin meydana geldiğini belirterek Bütün’ü yoğun bakıma kaldırdı. Yoğun bakımda yatan Bütün’ün zehirlenme sonucu kol damarları yandığı için ayak damarlarından serum verildi. Ateşi de 39 dereceye çıkan genç kız kurtarılamadı.

İhmal neticesi hayatını kaybettiği iddia edilen Melike Bütün’ün teyzesi Sema Çelik, “Hemşireleri çağırdım ateşi 39’du kalbi inip çıkıyordu. Hemşire ateştendir dedi, şu anda kalbinin şişliğine bakacak doktor yok bu gece dedi. Sabaha kadar çocuğu tuvalete götürdüm getirdim. Sabahleyin kendi doktoru Melike’nin karnına elledi, bir tomografi çekelim dedi. Sonra yanımıza geldiler, ultrasondan sonra tomografi dediler ama acil olmadığı için bunu gece 03.00’a aldılar. Neden gece 03.00, neden şimdi değil dediğimizde, bize çünkü şu anda bir aciliyeti yok dediler. Ama karnı şişti ve morarmıştı. Bana hemşire kendi ağzıyla dedi ki damarları bulamıyoruz ilaç damarları yakmış, o yüzden ayaklarındaki damarlar sağlam olduğu için serumu ayaklarından veriyoruz dedi. Melike ilk gün şikayetçi değildi, sonra üç gün burada ne yaşadıysa, teyze burada üç gün yaşadıklarımın hesabını sorun, beni götürün şikayetçi olacağım dedi ve nasip olmadı, bu yüzden Melike’nin adına biz şikayetçiyiz" dedi.

Öte yandan, genç kızın geçtiğimiz gece doğum günü olduğunu ve birlikte doğum günü pastası kestiklerini belirten yakınları son kemoterapi seansının ardından genç kızın çeşitli bölgelerde şişkinliklerin olduğunu, atak geçirmeye başladığında ise ağzından yeşil su geldiğini söyledi. Hastane görevlilerinin genç kızı olayın ardından odasından alıp başka bir alana müdahale için götürdüklerini anlatan yakınları, "Bize kalbinin durduğunu söylediler sonra burası yetersiz yoğun bakımda yer yok başka bir hastaneye götürülüp makineye bağlanması gerekiyor dediler biz de müsaade ettik bir an önce oraya gitsin dedik. Burada tam bir tiyatro oynandı, indirdiler sedye ile ambulans yok, bizim çocuğumuzun daha yukarıda ölmüştü. Apar topar sedyeyle içeri aldılar 1 saat boyunca bizi oyaladılar. Tüm yakınları olarak her birimiz tek tek şikayetçiyiz" diye konuştu.

Öte yandan, olayla ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün inceleme başlattığı öğrenildi.