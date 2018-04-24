ASAYİŞ:
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24 Nisan 2018 Salı 11:03

Genç öğretmenin intihar ettiği iddiası

Bahçelievler’de bir ortaokulda İngilizce öğretmenliği yapan genç kadın, evinde tabancayla göğsünden vurularak ölmüş halde bulundu. Olayın intihar olduğunu söyleyen ve polis olan eski eş serbest bırakıldı.

Genç öğretmenin intihar ettiği iddiası
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Bahçelievler’de bir ortaokulda İngilizce öğretmenliği yapan genç kadın, evinde tabancayla göğsünden vurularak ölmüş halde bulundu. Olayın intihar olduğunu söyleyen ve polis olan eski eş serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz 10 Nisan Salı günü saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi Tunç Sokak üzerindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Şehit Erhan Bulut Ortaokulu’nda İngilizce öğretmenliği yapan Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu İmran Kandemir (27), polis olan eşiyle 2 yıl önce evlendi. Ancak Kandemir ve eşi Burak T. bir süre önce aralarında çıkan tartışma nedeniyle boşandı. Boşanmalarından birkaç gün sonra Burak T., eski eşi Kandemir’in intihar ettiğini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Kandemir’i tabancayla göğsünden vurulmuş halde buldu. Olayın ardından polis memuru Burak T. gözaltına alınırken, genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, ölen kadının ve eski eşinin el ve parmak izlerini aldı. Silah ise incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan Burak T.’nin, “Aramızdaki anlaşmazlık nedeniyle boşanmıştık ancak yeniden görüşmeye başlamıştık. Evde su tesisatında sorun vardı. Bunun tamiri için tesisatçıya çıkmıştım. Geri döndüğümde zile bastım, kapıyı vurdum ancak açan olmadı. Bunun üzerine çilingir çağırdım. İçeri girdiğimizde İmran kendini vurmuştu. Kendini göğsünden vurmuştu ve ölmüştü. Eve geldiğimde tabancamı kapının üzerindeki dolabın üzerine koyarım, silahı oradan almış” dediği iddia edildi.

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Burak T., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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