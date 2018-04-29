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29 Nisan 2018 Pazar 11:56

Gençlerin şakası faciaya neden oluyordu

Mardin’de yolun ortasında şakalaşırken otomobilin çarptığı genç, takla atarak yere yuvarlandı.

Gençlerin şakası faciaya neden oluyordu
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Mardin’de yolun ortasında şakalaşırken otomobilin çarptığı genç, takla atarak yere yuvarlandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyde yolun ortasında şakalaşan gençlerin yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde köy yolunda şakalaşan gençlerden biri, karşıdan gelen otomobile aldırış etmeden yol ortasında durdu. Hızını düşürerek gelen otomobil gençlerden birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan genç, otomobilin lastiklerinin dibine düştü. Yere yuvarlanan genç, ayağa kalkarak sürücüye küfürler savurdu. Otomobilinin aynası kırılan sürücü olanlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, aracın yavaş gelmesi faciayı önledi. Yaşananları gençlerden biri cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
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