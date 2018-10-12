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12 Ekim 2018 Cuma 17:04

Genelkurmay çatı davasında 3 tahliye

Genelkurmay çatı davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Genelkurmay çatı davasında 3 tahliye
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Genelkurmay çatı davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Kurmay Binbaşı Yalçın Toker, eski Binbaşı Kenan Yıldırım ve eski Astsubay Lütfi Karaca’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, davayı 6 Kasım’a erteledi.
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