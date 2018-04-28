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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:39

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu.MOSB 3. kısımda yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında öğle saatlerinde hurdalık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir...

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
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Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

MOSB 3. kısımda yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında öğle saatlerinde hurdalık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanlar şehrin birçok noktasından gözle görülürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında şans eseri bir can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi. Fabrika içerisinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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