Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olan öğrenciler taburcu edildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci ve 1 öğretmen, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bademli Ortaokulundaki öğrenciler, öğle yemeğinin ardından rahatsızlanmış, 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilere serum takıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin ve öğretmenin tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olayla ilgili inceleme başlattığı, öğle yemeğinden alınan numunelerin ise Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildiği ve araştırmaların devam ettiği öğrenildi.