Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenici sayısı 53’e çıktı

Bolu’da, özel bir öğrenci yurdunda akşam yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı 53’e çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel kız öğrenci yurdunda kalan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden 39’u, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetlerini yurt yönetimine bildirdi.

Yurt yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yurt içerisinde yapılan öğrencilerden 9’u İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14’ü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine, 3’ü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Üniteye ve 6’sı kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Akşam yemeğinden yiyen öğrencilerden 14’ü daha gecenin ilerleyen saatlerinde diğer arkadaşları gibi mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’müzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış, Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte, sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi, gerekli tedavileri yapılmaktadır" denildi.