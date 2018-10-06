ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:30

Girdiği çay ocağını kasasını boşalttı

Bartın’da gece saatlerinde girdiği çay ocağının kasasını boşaltan hırsız yakalandı. Şahsın kapıyı açıp çay ocağının kasasını boşlatma anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Girdiği çay ocağını kasasını boşalttı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bartın’da gece saatlerinde girdiği çay ocağının kasasını boşaltan hırsız yakalandı. Şahsın kapıyı açıp çay ocağının kasasını boşlatma anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Rüştiyeler Sokak’ta gece saat 04.30 sıralarında Aile Çay Bahçesi’nin kapısını kıran hırsız içeri girdi. Hırsız işletmenin kasasında bulunan paraları alıp ortadan kayboldu. Sabah iş yerine gelen işletme sahibinin durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, failin daha önceden de hırsızlıktan sabıkası olan Y.Ç. (20) olduğunu belirleyerek, kısa sürede gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, içeri giren hırsızın, kasada bulunan kağıt paraları ve çay kutusu içerisinde bulunan madeni paraları da aldıktan sonra iş yerinden çıktığı görülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku